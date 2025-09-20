Hatay'da Kumar Operasyonu: 120 Bin Lira Ceza Uygulandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen operasyonlarda kumar oynayan 13 kişiye toplam 120 bin 211 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Sanayi Mahallesi'nde bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişinin kumar oynadığını tespit etti. Bu kişilere toplam 18 bin 494 lira para cezası yazıldı.

"Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan iş yeri sahibi M.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

Numune Evler Mahallesi'nde de bir iş yerinde yapılan denetimde 11 kişinin kumar oynadığı tespit edildi. Bu kişilere toplam 101 bin 717 lira para cezası uygulandı.

"Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan iş yeri sahibi M.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyonda, masalarda bulunan ve kumarda kullanıldığı değerlendirilen 17 bin 100 lira ile 642 iskambil kağıdına el konuldu.