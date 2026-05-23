Hatay'daki selde kaybolan Musa'nın cansız bedeni bulundu

Hatay'da iki gün önce sağanak sırasında köprünün çökmesiyle otomobiliyle nehre düşen Musa Paşa'nın cansız bedeni, 2 kilometre uzaklıktaki zeytin bahçesinde bulundu. Cenaze otopsi için morga kaldırıldı.

Hatay'da iki gün önce etkili olan sağanak sırasında köprünün çökmesi sonucu otomobil ile nehre düşüp, kaybolan Musa Paşa'nın (20) cansız bedeni, yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta zeytin bahçesi içerisindeki sazlık ve çamur alanda bulundu. Ekiplerin bölgedeki çalışmasının ardından Paşa'nın cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

'BUDAMA YAPTIĞIM SIRADA EL GÖRDÜM'

Paşa'nın cansız bedenini bahçede bularak ekiplere bildiren Serkan Kocaoğlu, "Sabah saatlerinden itibaren kuzenimin tarlasında zeytin ağaçlarının budamasını ve temizliğini yapıyordum. AFAD ekipleri de bölgede kayıp şahsı arıyordu. Ben de kendilerine burada açık kuyular olduğunu söyleyip buralara da bakabileceklerini ifade ettim. Budama yaptığım sırada bir anda yerde bir el gördüm. İlk başta maket sandım, sonra elimle dokununca yumuşak bir cisim olduğunu fark ettim. Ekipleri hemen gidip çağırdım, birlikte kontrol ettiğimizde Musa Paşa olduğunu tespit ettik. Cesedi benim bulmam üzücü ama ekiplere de bir yandan faydam dokundu" diyerek yaşadıklarını anlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
