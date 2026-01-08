Haberler

Hatay'da başından vurulan genç kızı, ablası yaralamış

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesinde ablası E.M. tarafından tabancayla başından vurularak ağır yaralanan 17 yaşındaki E.M.'nin tedavisi sürerken, olayla bağlantılı olarak ablası ve silah temin eden 3 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili çok sayıda silah da ele geçirildi.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde tabancayla başından ağır yaralanan E.M. (17) isimli kızı, ablası E.M.'nin (19) vurduğu ortaya çıktı. Abla E.M. ile ona silah temin eden S.Y., D.S. ve M.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda silah ele geçirildi.

Olay, dün sabaha karşı ilçeye bağlı Mağaracık Mahallesi'nde meydana geldi. Konteynerden silah sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, konteynerde E.M. isimli kızı, başından tabancayla vurulmuş halde buldu. Ağır yaralanan E.M., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan E.M.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, E.M.'yi ablası E.M.'nin vurduğunu belirledi. Abla E.M. ile ona silah temin ettikleri belirlenen S.Y., D.S. ve M.Ç., adreslerine yapılan baskınlarla gözaltına alındı. Ekipler, olay yerine yaklaşık 200 metre uzaklıktaki tavuk kümesinde, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca, şarjör ve mermi ele geçirdi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 Kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek, bu silaha ait şarjör, 100 fişek, 3 tabanca, 4 av tüfeği, çok sayıda kartuş, 3 bıçak, 111 bin TL, 300 dolar, 123 gram esrar, esrar öğütücü aparat, hassas terazi, tüfek dürbünleri ve aparatlar ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri

Komşuda tansiyon çok yüksek! Canlı yayında çatışma çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taksicilere 'mali cihaz' zorunluluğu geliyor

Taksilerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Tarihi adliye soygununun altından aşiret çıktı! 25 kilo altını konvoyla o ile götürmüşler

Tarihi soygunundan aşiret çıktı! 25 kilo altını o ile götürmüşler
Pendik'te içler acısı manzara! Kimse yanına bile yaklaşamadı

İstanbul'un bir ilçesinden görüntü yağıyor! Manzara içler acısı
Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü! Güzelliğiyle dikkat çekiyor

Daha şimdiden ABD tarihine geçti! Güzelliğiyle herkesi büyülüyor
Taksicilere 'mali cihaz' zorunluluğu geliyor

Taksilerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Hindistan'da yüzü büyük ölçüde kapalı müşterilerin kuyumculara girişi yasaklandı

Bu kıyafetle kuyumcu dükkanına girmek yasaklandı
Kaybolan 12 yaşındaki Duru'dan iyi haber geldi

Her yerde aranan 12 yaşındaki Duru'dan yüreklere su serpen haber