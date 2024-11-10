Hatay'da Kent Lokantası Hizmete Girdi
Dörtyol Belediyesinin inşa ettiği Kent Lokantası, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde gerçekleştirilen törenle açıldı. Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç, projeyi hayırlı bulduğunu ifade etti.
Hatay'da Dörtyol Belediyesince yaptırılan Kent Lokantası hizmete girdi.
Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç, Sanayi Mahallesi'ndeki törende, lokantayı hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Açılışın 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne yetiştirildiğini belirten Amaç, projenin hayırlı olmasını diledi.
Dua okunmasının ardından Kent Lokantası'nın açılış kurdelesi kesildi.
Törene, Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, muhtarlar ve vatandaşlar da katıldı.