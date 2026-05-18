Samandağ ilçesinde kekik toplarken uçurumdan düşen kişi yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kekik topladığı sırada dengesini kaybederek uçurumdan düşen kadın yaralandı. AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan yaralı hastaneye kaldırıldı.
İsmine öğrenilemeyen kadın, Sutaşı Mahallesi'ndeki dağlık arazide kekik toplarken dengesini kaybetmesi nedeniyle uçurumdan düştü.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Düştüğü yerden ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan yaralı kadın, ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak