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Hatay'da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden uzman çavuşun cenazesi defnedildi

Hatay'da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden uzman çavuşun cenazesi defnedildi
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 22 Mart'ta geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden jandarma uzman çavuş Hüseyin Sür'ün cenazesi, düzenlenen törenle toprağa verildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde trafik kazası sonucu yaşamını yitiren jandarma uzman çavuş Hüseyin Sür'ün cenazesi toprağa verildi.

Çaylı Mahallesi'nde 22 Mart'ta yaralandığı kazanın ardından kaldırıldığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden 53 yaşındaki Sür'ün naaşı Yeniyurt Mahallesi'ne götürüldü.

Jandarma uzman çavuş Sür için kılınan cenaze namazına ailesi ve yakınlarının yanı sıra Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik, Belediye Başkanı Bahadır Amaç, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar da katıldı.

Namaz sonrası Sür'ün naaşı toprağa verildi.

Kaynak: AA / Halis Kalkan
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