Hatay'da Kayıp Olarak Aranan Yaşlı Adam Park Halindeki Aracında Ölü Bulundu

Hatay'da ailesinin kayıp olarak bildirdiği kişi, park halindeki aracında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, dün kendisinden haber alınamayan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Sadık Kahleoğulları'nı (68) arama çalışması yürüttü.

Kahleoğulları'na ait aracın Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi yakınlarında park halinde olduğu bilgisi üzerine ekipler bölgeye hareket etti.

Aracı kontrol eden ekipler, Kahleoğulları'nı hareketsiz buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Kahleoğulları'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kahleoğulları'nın cesedi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Hatay Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Öte yandan Kahleoğulları'nın, kayıp ihbarının yapıldığı gün, sağlık sorunları nedeniyle doktor kontrolü randevusunun olduğu öğrenildi.