Hatay'da Kayıp Olarak Aranan Yaşlı Adam Park Halindeki Aracında Ölü Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da ailesi tarafından kayıp bildirilen 68 yaşındaki Sadık Kahleoğulları, park halindeki aracında ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hatay'da ailesinin kayıp olarak bildirdiği kişi, park halindeki aracında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, dün kendisinden haber alınamayan ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Sadık Kahleoğulları'nı (68) arama çalışması yürüttü.

Kahleoğulları'na ait aracın Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi yakınlarında park halinde olduğu bilgisi üzerine ekipler bölgeye hareket etti.

Aracı kontrol eden ekipler, Kahleoğulları'nı hareketsiz buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Kahleoğulları'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kahleoğulları'nın cesedi, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Hatay Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Öte yandan Kahleoğulları'nın, kayıp ihbarının yapıldığı gün, sağlık sorunları nedeniyle doktor kontrolü randevusunun olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Hikmet Say - Güncel
Olağan dışı durum! 6.1'lik depremden sonra yer değiştirdi

Olağan dışı durum! 6.1'lik depremden sonra yer değiştirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki takım tarih yazdı! Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynamadan para kazandı

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynamadan para kazandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.