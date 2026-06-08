Hatay'da kaybolan 79 yaşındaki Alzheimer hastası bulundu
Hatay'ın Altınözü ilçesinde 6 Haziran gecesi evinden ayrılan Alzheimer hastası 79 yaşındaki Ömer Yeşil, AFAD ve jandarma ekiplerince zeytinlik alanda bulundu. Sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde kayıp olarak aranan 79 yaşındaki Alzheimer hastasına ulaşıldı.
Sivrikayak Mahallesi'ndeki evinden 6 Haziran gece saatlerinde ayrılan Ömer Yeşil'e ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine çalışma başlatan AFAD ve jandarma ekipleri, Yeşil'i zeytinlik alanda buldu.
Alzheimer hastası Yeşil, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli