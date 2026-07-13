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Hatay'da kayıp olarak aranan kız çocuğu bulundu

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Hatay'ın Kumlu ilçesinde 9 Temmuz'dan beri kayıp olarak aranan 16 yaşındaki H.D., polis ekiplerince Kırıkhan'da bulundu. Sağlık durumu iyi olan kız çocuğu tedbiren hastaneye kaldırıldıktan sonra ailesine teslim edildi.

Hatay'ın Kumlu ilçesinde kayıp olarak aranan 16 yaşındaki kız çocuğu polis ekiplerince bulundu.

Ailesinin 9 Temmuz'da kayıp ihbarında bulunduğu H.D'nin bulunması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürdü.

Ekiplerin çalışması kapsamında H.D'nin Kırıkhan ilçesinde olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ve sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan kız çocuğu, tedbiren hastaneye kaldırıldı.

H.D, daha sonra emniyete götürülerek işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
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