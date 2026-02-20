Hatay'da cipin çarptığı ekip aracındaki 2 polis yaralandı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir cip, kavşakta bekleyen polis ekip aracına çarptı. Kazada iki polis yaralanırken, cip sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde cipin kavşakta bekleyen ekip aracına çarptığı kazada 2 polis yaralandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, A.G'nin kullandığı cip, Karaağaç Mahallesi'nde kontrolden çıkarak kavşaktaki aydınlatma direğine, ardından da bölgede görevli ekip aracına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ekip aracında bulunan 2 polis memuru yaralandı. Hastaneye kaldırılan polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan cip sürücüsü A.G'nin 1,98 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli