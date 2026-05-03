Hatay'da kardeşiyle köpeklerden kaçarken yaralanan çocuk yaşadıklarını anlattı

Hatay'da kardeşiyle sahipsiz köpeklerden kaçarken düşmesi nedeniyle yaralanan 14 yaşındaki çocuk, yaşadığı korkuyu anlattı.

Reyhanlı Belediyesi sınırlarındaki Cüdeyde Mahallesi'nde 28 Nisan'da markete gitmek için evden çıkan İ.B. ve 13 yaşındaki kardeşi E.E.B. sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Köpeklerden kaçmak için koşan kız kardeşlerden İ.B, yokuştan aşağı yuvarlanması nedeniyle sağ ayağı ve kolundan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibince hastaneye götürülen çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.

"Düştükten sonra hayvanlardan biri üstüme çıktı"

İ.B, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, köpeklerin önce kardeşi sonra da kendisini kovaladığını söyledi.

Kardeşini kurtarmaya çalıştığını dile getiren İ.B, şöyle konuştu:

"Kaçtığım sırada kardeşimin hayvanlarla cebelleştiğini gördüm. Kardeşimi kurtarmak için geri döndüğümde hayvanlardan 5-6'sı onu bırakıp bana doğru koşmaya başladı. Kaçarken ayağım döndü ve yokuş aşağı yuvarlanarak düştüm. Düştükten sonra hayvanlardan biri üstüme çıktı. Kendimi korumaya çalışırken tasması ayağıma zarar verdi, sonrasında da beni bıraktı."

"Hayvanların sokakta başıboş dolaşmasını istemiyoruz"

İ.B, çevredekilerin yardımıyla köpeklerin bölgeden uzaklaştırıldığını belirtti.

Ayağında çatlak oluştuğunu, kaburgalarında düşme kaynaklı ağrıların sürdüğünü anlatan İ.B, "Hayvan düşmanı değiliz ama hayvanların sokakta başıboş dolaşmasını da istemiyoruz. Sokak hayvanlarına sahip çıkılmasını istiyoruz." dedi.