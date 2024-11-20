Hatay'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 1 Ölü, 2 Yaralı
Hatay'ın Hassa ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi hastanede tedavi altına alındı. Olay, 15 Kasım Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi.
Hatay'ın Hassa ilçesinde karbonmonoksitten zehirlenen 1 kişi öldü, 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.
15 Kasım Mahallesi'ndeki evde 3 kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve gelen ekipler, Mehmet K. ve karısı A.K. ile torunu M.E.K'yi odada baygın buldu.
Karbonmonoksitten zehirlendiği belirlenen 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hassa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Mehmet K, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.