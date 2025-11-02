Haberler

Hatay'da Kangal Cinsi Köpeğin Çalınma Anları Güvenlik Kamerasında

Güncelleme:
Samandağ ilçesinde bir evin bahçesindeki bağlı Kangal cinsi köpek, yanında başka köpeklerle gelen şüpheli bir kişi tarafından çalındı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı ve polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

HATAY'ın Samandağ ilçesinde bir evin bahçesinde bağlı olan Kangal cinsi köpeğin, yanında başka köpeklerle gelen kişi tarafından çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Yenimahalle'de meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, yanındaki köpeklerle birlikte bir evin bahçesine girdi. Şüpheli, bağlı olan Kangal cinsi köpeği bir süre inceledikten sonra zincirini çözerek götürdü. Bir süre sonra köpeğinin yerinde olmadığını fark eden ev sahibi, polise haber verdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
