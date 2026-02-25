Haberler

Kamyonetin Kapağı Açıldı, Yoldan Geçen Kadını Yaraladı

Güncelleme:
Payas ilçesinde bir kamyonetin kasasının kapağı açıldı ve yanından geçen bir kadın yayanın başına çarparak yaralanmasına neden oldu. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

HATAY'ın Payas ilçesinde, yoldaki kamyonetin kasasının kapağı açıldı, yanından geçtiği kadın yayanın başına çarpıp yaraladı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Fahrettin Altay Caddesi'nde meydana geldi. Yolda ilerleyen kamyonetin kasasının kapağı aniden açılıp, yanından geçtiği kadın yayanın başına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza anıi güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Alican GÜMÜŞ - Kamera: Hatay,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
