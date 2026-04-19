Antakya ilçesinde ağaçlık alana yuvarlanan kamyonetteki 2 orman işçisi yaralandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde, Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir kamyonetin ağaçlık alana yuvarlanması sonucu 2 orman işçisi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildiriliyor.
Orman Bölge Müdürlüğüne ait sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, Fırnız Yaylası'nda ağaçlık alana yuvarlandı.
Kazada araçtaki 2 işçi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak