İskenderun'da kalorifer petekleri çaldıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı
İskenderun'da bir evden çalınan 15 kalorifer peteği ile ilgili olarak gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir evdeki kalorifer peteklerini çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evden 15 kalorifer peteği çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Hurdacıya satıldığı belirlenen kalorifer peteklerine el koyan ekipler, şüpheliler M.K. ve S.S'yi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.K. ise serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak