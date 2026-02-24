Haberler

Hatay'da kadın ve çocuğun yıkılan binanın toz bulutundan kaçması güvenlik kamerasında

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kadın ve çocuğun, 6 katlı hasarlı binanın çökmesi sonucu oluşan toz bulutundan kaçması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gördüğü için kontrollü yıkımına başlanan Savaş Mahallesi Şehit Pamir Caddesi'ndeki apartmanın dün akşam saatlerinde çökmesine ilişkin görüntüye ulaşıldı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, kaldırımda yürüyen kadın ve çocuğun, binanın çökmesiyle oluşan toz bulutundan kaçması yer aldı.

Ekipler tarafından 20 Şubat'ta iş makinesiyle kontrollü yıkımına başlanan 6 katlı bina, dün akşam saatlerinde çalışmalara ara verilmesinin ardından çökmüştü. Ekiplerin ilk incelemesinde enkazda kimsenin bulunmadığı belirlenmişti.

