Hatay'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Zanlı Gözaltında
Hatay'da yapılan kaçakçılık operasyonlarında, gümrük kaçağı sigara ile ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Hatay'da kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Payas ve Dörtyol ilçelerinde 3 farklı adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı sigara ile 1 ruhsatsız tabanca ve 26 fişek ele geçirildi.
Operasyonlarda M.K, İ.T. ve S.A. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel