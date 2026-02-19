Haberler

Hatay'da kaçak kazı yapan 1 şüpheli suçüstü yakalandı

Güncelleme:
Hatay'ın Payas ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan bir kişi suçüstü yakalandı. Bahçede derin bir tünel ve tarihi eser arama ekipmanları bulundu.

Hatay'ın Payas ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 1 kişi suçüstü yakalandı.

Payas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir evin bahçesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, bahçede elektrik ve havalandırma sistemleri ile yaklaşık 40 metre derinliğinde, 3 metre genişliğinde bir tünel ve belirli ölçülerde bir çukur bulundu.

Kazıda kullanılan yük taşıyıcı vinç, jeneratör, gaz maskesi, dedektör, tarihi eser arama çubuğu, hilti, kazma, kürek, halat ve elektrik kablosu ele geçirildi.

Operasyonda şüpheli C.K. gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA " / " + Halis Kalkan -
