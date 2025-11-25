Haberler

Hatay'da İzinsiz Üretim Yapılan 120 Kilogram Sucuğa El Konuldu

Güncelleme:
Erzin ilçesinde jandarma ekipleri, faturasız ve üretim izin belgesiz sucuğa el koydu. 120 kilogram sucuğun bulunduğu araç durdurularak, ürünler Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Hatay'ın Erzin ilçesinde üretim izin belgesi ve faturası bulunmayan 120 kilogram sucuğa el konuldu.

Erzin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada 120 kilogram sucuğun üretim izin belgesi ve faturası olmadığını belirledi.

Sucuklar Erzin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel

