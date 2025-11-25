Hatay'da İzinsiz Üretim Yapılan 120 Kilogram Sucuğa El Konuldu
Erzin ilçesinde jandarma ekipleri, faturasız ve üretim izin belgesiz sucuğa el koydu. 120 kilogram sucuğun bulunduğu araç durdurularak, ürünler Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.
