Hatay'da İstinat Duvarı Çöktü: Park Halindeki Araçlar Zarar Gördü

Hatay'ın Payas ilçesinde bir istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki araçlar hasar gördü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HATAY'da, istinat duvarının çökmesi sonucu park halindeki araçlar zarar gördü.

Olay, akşam saatlerinde Payas ilçesi Karacami Mahallesi'nde meydana geldi. Yol kenarındaki istinat duvarı, bilinmeyen nedenle çöktü. Çökme sonucu istinat duvarından kopan kaya parçaları, park halindeki araçların üzerine devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
