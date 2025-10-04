Haberler

Hatay'da İsrail Ablukasına Tepki Gösterildi

Hatay'da Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıya karşı protestolar gerçekleştirildi. Katılımcılar, İsrail'in saldırılarını kınayarak dualar etti ve oturma eylemi yaptı.

Hatay'da, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıya tepki gösterildi.

Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde İskenderun ilçesi Savaş Mahallesi'nde bir araya gelen katılımcılar, İsrail aleyhine slogan attı.

Dua edilen programda katılımcılar, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Dörtyol ilçesinde de Sanayi Mahallesi'nde bir araya gelen katılımcılar, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki göstererek, oturma eylemi gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
Trump: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti, Hamas onay verdiğinde ateşkes derhal yürürlüğe girecek

Gazze'de ateşkes umudu! İsrail ilk çekilme hattını kabul etti
