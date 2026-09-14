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Hatay'da iklim değişikliği ve sıfır atık konusunda etkinlik düzenledi

Hatay'da iklim değişikliği ve sıfır atık konusunda etkinlik düzenledi
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Hatay'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, iklim değişikliği ve sıfır atık konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla etkinlik düzenledi.

Hatay'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, iklim değişikliği ve sıfır atık konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla etkinlik düzenledi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) hazırlıkları kapsamında organize edilen etkinlik, bir alışveriş merkezinde yapıldı.

Etkinliğe katılan Çocuk Hakları İl Komitesi üyeleri, iklim değişikliği, çocuk hakları ve sürdürülebilir yaşam konularında vatandaşları bilgilendirdi.

Günlük dijital alışkanlıkların karbon ve su ayak izine etkisine ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan "dijital israf farkındalık panosu" da katılımcıların ilgisine sunuldu.

Etkinlik alanında oluşturulan "iklim ağacı" ise çocuklar ve vatandaşların fikirlerini paylaşmasına olanak sağladı. Katılımcılar, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında hayata geçirmek istedikleri faaliyetleri, sürdürülebilir yaşam önerilerini ve sıfır atık konusundaki deneyimlerini renkli not kağıtlarına yazarak ağacın dallarına astı.

Program sonunda katılımcılara tohum topu dağıtıldı.

Kaynak: AA
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