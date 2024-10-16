Hatay'da İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 34 LTG 18 plakalı otomobil ile 31 ADJ 819 plakalı otomobil, Çetenli Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.