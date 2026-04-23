Hatay'da hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde konteynerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güzelburç Mahallesi'nde bir konteynerden klima çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çalışma sonunda polis ekipleri, 13 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli H.U'yu yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklandı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli