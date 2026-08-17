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Antakya'da hırsızlık ve gasp operasyonu: 2 tutuklama

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- Hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hırsızlık ve gasp suçlarından gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğince, 9 Ağustos'ta Akevler Mahallesi'ndeki iş yerinden ve evden hırsızlık ile gasp girişimi olaylarına ilişkin çalışma başlatıldı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin H.H, K.Ç. ve E.H. olduğunu tespit etti.

Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.H. ile K.Ç. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, E.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerin bir iş yerinden yaptıkları hırsızlık, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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