Hatay'da heyelan nedeniyle ev ve otomobil zarar gördü
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu bir ev ve bir otomobil zarar gördü. Olay yerine sevk edilen belediye ekipleri, ölü ya da yaralı bulunmadığını bildirdi. Trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmalarıyla yeniden ulaşıma açıldı.
Kışlalar Mahallesi Beşikgöl mesire alanına giden yolda toprak kayması olduğu ihbarı üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, yaptıkları incelemede ölen ya da yaralananın olmadığını, heyelan nedeniyle bir evin ve bir otomobilin zarar gördüğünü tespit etti.
Trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA