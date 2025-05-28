Hatay'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri
Hatay'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' kapsamında düzenlenen etkinliklerde, hayat boyu öğrenmenin toplumsal kalkınmadaki önemi vurgulandı. Vali Mustafa Masatlı, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Kandemir'in konuşmaları ile gerçekleştiren etkinliklerde çeşitli atölye çalışmaları ve sergiler yapıldı.
Hatay'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya EXPO Alanı'ndaki etkinlikte, hayat boyu öğrenmenin toplumsal kalkınmadaki önemini anlattı.
İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz de bu yıl il genelinde açılan 2 bin 458 çeşitli kursta yaklaşık 47 bin kursiyerin eğitim aldığını belirtti.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Kandemir ise bu tür etkinliklerin Hatay'ın kültürel zenginliğini ve üretim potansiyelini görünür kılmak açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.
Etkinlikler kapsamında çeşitli atölye çalışmaları gerçekleştirildi, sergi düzenlendi.
Kaynak: AA / Nazar Dağlı - Güncel