Hatay'da Hapis Cezası Olan 6 Hükümlü Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlarda yakalanarak cezaevine gönderildi.

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 6 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
Yunanistan yangınlarla boğuşuyor! Alevler ülkenin üçüncü büyük kentine ulaştı

Komşuda durum vahim! Alevler ülkenin en büyük üçüncü şehrine geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir'in Buca ilçesinde orman yangını! Alevler hızla ilerliyor

Bu sefer o şehirde yangın! Alevler hızla yerleşim yerlerine yaklaşıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.