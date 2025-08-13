Hatay'da Hapis Cezası Olan 6 Hükümlü Yakalandı
Hatay'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlarda yakalanarak cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 6 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel