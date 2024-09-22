Hatay'da Gölette 5 Suriyeli Boğuldu
Hatay'ın Kumlu ilçesinde, Devlet Su İşleri göletine giren Suriye uyruklu 5 kişi boğularak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Hatay'ın Kumlu ilçesinde gölete giren Suriye uyruklu 5 kişi boğuldu.
Çatalhüyük Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle Devlet Su İşleri göletine giren 5 kişi kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Suriye uyruklu 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.