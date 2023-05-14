Üye Girişi
Haberi Paylaş
Hatay'da freni arızalanan tır araçlara çarparak durdu

Hatay'da freni arızalanan tır araçlara çarparak durdu

Güncel Haberler

Hatay'ın Belen ilçesinde freni arızalanan tırın araçlara çarparak durduğu kazada 3 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Hatay'ın Belen ilçesinde freni arızalanan tırın araçlara çarparak durduğu kazada 3 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

İskenderun- Antakya kara yolunda Semih M. yönetimindeki 31 Y 9653 plakalı sebze yüklü tır, 8 araca çarptı.

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, tır sürücüsü Semih M. ile 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 13 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden açıldı.

Hatay Seçim Sonuçları
Hatay Yerel Seçim Sonuçları 2019
Hatay Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

İskenderun Antakya Belen Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title