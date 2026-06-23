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Hatay'da fırtına yaşamı olumsuz etkiledi

Hatay'da fırtına yaşamı olumsuz etkiledi
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Hatay'ın Hassa ilçesinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, bir otomobilde hasar oluştu ve elektrik kabloları koptu.

Hatay'ın Hassa ilçesinde fırtına nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, bir otomobilde hasar oluştu.

Kentte akşam saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Fırtına nedeniyle kentteki bazı binaların çatıları uçtu, Dervişpaşa Mahallesi'ndeki lisenin çatısı zarar gördü.

Çatı uçması nedeniyle bir otomobilde hasar oluştu, bazı elektrik kabloları koptu.

Fırtınanın etkisini sürdürdüğü kentte, çeşitli güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: AA / Burhan Ateş
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