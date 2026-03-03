Haberler

Hatay'da aranan 3 firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya, Defne ve İskenderun ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan A.K, H.H.Ö. ve Ş.K. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Ali Küçük
