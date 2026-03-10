Haberler

Hatay'da firari 4 hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 4 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan bir şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlüler cezaevine gönderilirken, şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan R.K, S.S.Ö, E.K.Y. ve S.G. ile çeşitli suçlardan aranan M.B.G. yakalandı.

İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi, şüpheli ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli
