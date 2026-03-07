Hatay'da aranan firari hükümlü ve şüpheli yakalandı
Hatay'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Ö.K. ve çeşitli suçlardan aranan Y.Ö. düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü cezaevine gönderildi, Y.Ö. ise tutuklandı.
Hatay'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde iki adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.K. ile çeşitli suçlardan aranan Y.Ö. yakalandı.
İşlemlerinin ardından hükümlü cezaevine gönderildi, şüpheli Y.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Salim Taş