Hatay'da Evde Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Hatay'da Evde Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Ocaklı Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ocaklı Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın son katındaki ikamette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel
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