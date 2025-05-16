Hatay'da Evde Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Ocaklı Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ocaklı Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın son katındaki ikamette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel