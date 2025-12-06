Haberler

Hatay'da eşini baltayla öldürerek evin banyosuna gömen zanlı tutuklandı

Erzin ilçesinde, eşini baltayla öldürüp evinin banyosuna gömdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Bekir S. tutuklandı. 61 yaşındaki Meliha S'nin cenazesi toprağa verildi.

Hatay'ın Erzin ilçesinde, eşini baltayla öldürüp evin banyosuna gömdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gökdere Mahallesi'nde, eşi Meliha S'yi (61) baltayla öldürüp evinin banyosuna gömdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Bekir S'nin (77) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Bekir S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Meliha S'nin cenazesi, Mahmutlu Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olay

Erzin ilçesi Gökdere Mahallesi'nde 4 Aralık'ta yakınları tarafından kayıp ihbarında bulunulan Meliha S'nin cansız bedeni, dün evinin banyosunda gömülü halde bulunmuş, eşini baltayla öldürdüğünü itiraf eden Bekir S. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
