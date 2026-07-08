Haberler

Hatay'da eşine şiddet uygulayan koca yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, eşini kesici aletle darbettiği görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine şüpheli koca polis tarafından gözaltına alındı. Mağdur eş, boşanma davası açtıklarını ve şikayetçi olmadığını belirtti.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, eşine şiddet uyguladığı tespit edilen koca gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alsancak Mahallesi'nde H.Y'nin (34) eşi S.Y'yi (24) elindeki kesici aletle darbettiğine dair görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçti.

Şüpheli H.Y. kısa sürede gözaltına alındı.

S.Y'nin emniyetteki ifadesinde, boşanma davası açtıklarını, bu yüzden eşinin ilaç içerek intihar teşebbüsünde bulunduğunu, ardından kendisini darbederek gitmesine izin vermediğini beyan ettiği ve şikayetçi olmadığı öğrenildi.

H.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz
NATO Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı

İlk söz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın! Liderlerin yüzüne açık açık söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'a yakın isimden çarpıcı U dönüşü! Türkiye karşıtlığı bir anda rafa kalktı

Böyle U dönüşü görülmedi! Trump'ın bir mesajıyla düşmanlık rafa kalktı
Eskişehir'de bir kişi ağaçlık alanda ölü bulundu

Ağaçlık alanda korkunç son! Bir kişi ölü bulundu
Hamaney için veda törenleri devam ediyor: Naaşı bugün Necef'e ulaştı

ABD ve İsrail saldırılarında ölen Hamaney için Necef'te veda töreni
Emeklilerin merakla bekliyordu! İşte zamlı maaşların ödeneceği takvim

Emeklilerin dört gözle beklediği tarih netleşti
38 yaşındaki İzlanda Başbakanı hayran kaldı! Bakışları dünyada gündem oldu

Genç başbakan makam aracından iner inmez hayran kaldı
Trump'tan yüz yüze geleceği lidere kavgada söylenmeyecek sözler

Trump'tan yüz yüze geleceği lidere kavgada söylenmeyecek sözler
Rus gelinin Karadenizli eşine yaptığı danslı karşılama gündem oldu

Rus gelin Karadenizli eşini böyle karşıladı, görüntüler olay oldu