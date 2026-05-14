Haberler

Kırıkhan’da engellilerden ‘Engelsiz Ritimler’ konseri

Kırıkhan’da engellilerden ‘Engelsiz Ritimler’ konseri
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla engelli bireylerden oluşan topluluk, darbukalarla ritim gösterileri sundu. Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Ersan Gök, 10 günlük hazırlıkla gerçekleşen konserde emeği geçenlere teşekkür etti. Programda ayrıca pamuk şeker ikramı ve palyaço gösterileri yapıldı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde engelli bireylerden oluşan topluluk, Engelliler Haftası kapsamında "Engelsiz Ritimler" konseri düzenledi.

İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen konserde engelli bireyler darbukalarıyla ritim gösterileri sundu.

Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Ersan Gök, Engelliler Haftası nedeniyle yaptığı konuşmada, konser hazırlıklarının 10 gün önce başladığını belirtti.

Grubun tamamen engelli bireyler ve kurum çalışanlarından oluştuğunu ifade eden Gök, emeği geçenlere teşekkür etti.

Program kapsamında engelli çocuklara Kızılay Kırıkhan Şubesi tarafından pamuk şeker ikram edildi ve palyaço gösterileri gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti

Trump'ın ağzı kulaklarında! Çin'in attığı imzaya inanmakta zorlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump ve Şi'nin el sıkışması sonrası İran'dan 'Hürmüz' açıklaması

El sıkışmaları sonrası İran'dan beklenen açıklama geldi

Belçika'dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği'nin yenilenme zamanı geldi

Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Artık zamanı geldi
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı

Meteorolojik kıyamet! Bir günde yaşamadığımız doğa olayı kalmadı
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş

Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum

Arınç'tan kendisine 'Siyaset fosili, FETÖ kuryesi' diyen Semih Yalçın'a sert yanıt

Arınç'tan kendisine "FETÖ kuryesi" diyen MHP'li Yalçın'a sert yanıt
II. Abdülhamid’in torunu da yüksek kira mağduru oldu: Kapatıyoruz

II. Abdülhamid’in torunu battı