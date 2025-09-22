Hatay'da Emekli Deniz Astsubayı Arif Kaya'nın Cenazesi Defnedildi
Kırıkhan ilçesinde kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren 51 yaşındaki emekli deniz astsubayı Arif Kaya için cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, yakınları ve askeri erkan katıldı.
Hatay'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren emekli deniz astsubayı Arif Kaya'nın cenazesi defnedildi.
Kırıkhan ilçesinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle 51 yaşında hayatını kaybeden Kaya için Mezarlık Kompleksi'nde tören düzenlendi.
Burada kılınan cenaze namazının ardından Kaya'nın cenazesi, mezarlıkta toprağa verildi.
Törene, emekli deniz astsubayının ailesi ve yakınları ile askeri erkan katıldı.
