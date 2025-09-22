Haberler

Hatay'da Emekli Deniz Astsubayı Arif Kaya'nın Cenazesi Defnedildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkhan ilçesinde kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren 51 yaşındaki emekli deniz astsubayı Arif Kaya için cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, yakınları ve askeri erkan katıldı.

Hatay'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren emekli deniz astsubayı Arif Kaya'nın cenazesi defnedildi.

Kırıkhan ilçesinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle 51 yaşında hayatını kaybeden Kaya için Mezarlık Kompleksi'nde tören düzenlendi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Kaya'nın cenazesi, mezarlıkta toprağa verildi.

Törene, emekli deniz astsubayının ailesi ve yakınları ile askeri erkan katıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Güncel
Kariyerinde bir ilk! Abdullah Avcı'nın yeni takımı sürpriz

Kariyerinde bir ilk! Abdullah Avcı'nın yeni takımı sürpriz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekibine fırça atmış! İşte Ali Koç'u seçim sonu çıldırtan olay

Ali Koç'u çıldırtan olay! Ekibine fırçayı basmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.