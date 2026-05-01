Hatay'da elektrik akımına kapılan stajyer öğrenci yaşamını yitirdi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde elektrik akımına kapılan stajyer öğrenci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yunus Emre Mahallesi'nde pastanede stajyerlik yapan İskenderun Mesleki Eğitim Merkezi Yiyecek İçecek Hizmetleri 10. sınıf öğrencisi Mahir Buğra K. (16), henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Mahir Buğra K, ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mahir Buğra K, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.