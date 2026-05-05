Hatay'da elektrik akımına kapılan kişinin ölümüne ilişkin 1 şüpheli tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kişinin elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Yunus Emre Mahallesi'nde 1 Mayıs'ta 16 yaşındaki Mahir Buğra K'nin staj yaptığı pastanede elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan iş yerinin elektrik işlerini yapan H.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, pastane sahibi S.Ç. serbest bırakıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 1 Mayıs'ta İskenderun Mesleki Eğitim Merkezi Yiyecek İçecek Hizmetleri 10. sınıf öğrencisi Mahir Buğra K. (16), staj yaptığı pastanede elektrik akımına kapılmış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.