Hatay'da düğün yolunda feci kaza! 3 ölü, 2 yaralı

Hatay'ın Hassa ilçesinde düğüne giden ailenin bulunduğu otomobil ile çekicinin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Hatay'ın Hassa Çevre Yolu'nda kardeşinin oğlunun düğününe giden Abdullah Bozkurt yönetimindeki otomobil ile kırmızı ışıkta bekleyen Abdullah C. yönetimindeki çekici hizmeti veren kamyonet çarpıştı.

FECİ KAZADA 3 ÖLÜ

Kazada otomobil sürücüsü Abdullah Bozkurt ile beraberindeki Sariye Küçük, Beyza Bedir, Nizamettin Cerrahoğlu ile Sevda Bedir yaralandı. Yaralılar, götürüldüğü Hassa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Durumu ağır olan Nizamettin Cerrahoğlu, Sevda Bedir ve Beyza Bedir kurtarılamadı. Abdullah C. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.