Hatay'da dron destekli denetimde 4 sürücüye ceza kesildi
Hatay'ın Erzin ilçesinde jandarma ekiplerinin dron destekli denetimlerinde kural ihlali yapan 4 sürücüye toplamda 26 bin 438 lira ceza uygulandı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde jandarma ekiplerince dron destekli denetimlerde kurallara uymayan 4 sürücüye 26 bin 438 lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarması ekipleri, gişeler mevkisinde dron destekli denetim gerçekleştirdi.
Denetimde kural ihlali yaptığı tespit edilen 4 sürücüye 26 bin 438 lira ceza kesildi.
Kaynak: AA