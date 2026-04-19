Hatay'da telefonda kendisini polis olarak tanıttığı emekli öğretmeni dolandırmaya çalışan zanlı tutuklandı

Hatay'da telefonda kendisini polis olarak tanıtan bir şüpheli, emekli öğretmeni dolandırmaya çalıştı. Dolandırıcılık girişimi sonrası tutuklanan şüpheli H.E., emekli öğretmenin 3 milyon lira ve 4 bin 390 avrosunu almayı hedefledi.

Merkez Antakya ilçesinde yaşayan V.U'yu telefonla arayıp kendisini polis olarak tanıtan zanlı, çeşitli bahanelerle para istedi.

Şüphelinin banka hesabına 3 milyon lira ile 4 bin 390 avro gönderen V.U, dolandırılmaya çalışıldığını anlayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Çalışma başlatan polis ekipleri, hesaba bloke koydurup emekli öğretmenin parasının çekilmesini engelledi.

Kimliği tespit edilen şüpheli H.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak
Mansur Yavaş'a yeni soruşturma izni iddiası! ABB'den jet açıklama geldi

Yavaş'la ilgili yeni iddia gündem yarattı! Beklenen açıklama geldi
Ataşehir'de rüşvet pazarlığı 13,5 milyon doları buldu: Yat partisinden skandal taleplere

Rüşvet pazarlığı 13,5 milyon doları buldu: Parçala Behçet oldum
Şaka değil! Tottenham küme düşüyor

Şaka değil! Küme düşüyorlar
Kerkük'te kaçak yapı yıkımı sırasında kaymakama bıçaklı ve sopalı saldırı

Kaymakamı bıçak ve sopalarla bu hale getirdiler
Duruşmaya damga vuran sözler: Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de...

"Tanju Özcan ile cinsel ilişkiye girdik, o esnada şoförü de..."
Ataşehir'de rüşvet pazarlığı 13,5 milyon doları buldu: Yat partisinden skandal taleplere

Rüşvet pazarlığı 13,5 milyon doları buldu: Parçala Behçet oldum
Eski vali ile yüzleşen Gülistan'ın annesinin sözleri yürek dağladı

Adliye önünde kahreden yüzleşme: Acılı anne eski valiye hesap sordu
Kahramanmaraş okul saldırısında sınıftaki öğrenciler sıraları siper ederek kurtuldu

Vahşet anında sınıftaki öğrencilerin yaptıkları kahretti