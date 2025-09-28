Haberler

Hatay'da Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Eğerci Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Eğerci Mahallesi'nde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel
