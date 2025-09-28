Hatay'da Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Eğerci Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.???????
Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Eğerci Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar - Güncel