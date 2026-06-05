Hatay'da dereye giren çocuk boğuldu
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde serinlemek için dereye giren 12 yaşındaki Hamza Baltaoğulları, gözden kaybolduktan sonra ekipler tarafından bulundu ancak hastanede kurtarılamadı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dereye giren 12 yaşındaki çocuk boğuldu.
Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla serinlemek için Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'ndeki dereye giren 12 yaşındaki Hamza Baltaoğulları, bir süre sonra gözden kayboldu.
Arkadaşlarının ihbarıyla, bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce suda bulunan çocuk, sevk edildiği Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli