Hatay'da Depremzedelere Destek İçin Kermes Düzenlendi
Hatay'ın Altınözü ilçesinde düzenlenen kermeste, ev hanımlarının yaptığı ürünler satışa sunuldu. Elde edilecek gelir, depremlerde hayatını kaybeden İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili adına yaptırılacak gençlik merkezi ve Kur'an Kursu inşaatında kullanılacak.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, İl Müftülüğünce kermes düzenlendi.
Tacettin Sürmelioğlu Parkı'nda gerçekleştirilen kermeste ev hanımlarının yaptığı ürünler satışa sunuldu.
Kermesten elde edilecek gelirin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili adına yaptırılacak gençlik merkezi ve Habib-i Neccar Erkek Kur'an Kursu inşaatında kullanılacağı belirtildi.
Kaynak: AA / Mahmut Tuncay - Güncel