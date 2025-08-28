Hatay'da Depremzede Çocuklar için Etkinlik Düzenlendi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, deprem sonrası ailelerini kaybeden çocuklar için 'Yüreğimizdeki Işık Projesi' kapsamında etkinlik düzenlendi. Çocuklar kahvaltı yaptı ve atlı okçuluk gösterisini izledi.
Hatay Valiliğince, 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle öksüz ve yetim kalan çocuklar için hayata geçirilen "Yüreğimizdeki Işık Projesi" kapsamında Kuzuculu Mahallesi'nde etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte kahvaltı yapan çocuklar, atlı okçuluk gösterisini izledi.
Programa katılan Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
Kaynak: AA / Halis Kalkan - Güncel