Haberler

Hatay'da depremlerde hasar gören meslek lisesi atölyesi yeniden hizmete açıldı

Hatay'da depremlerde hasar gören meslek lisesi atölyesi yeniden hizmete açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören meslek lisesi atölyesi, yenilenip hizmete açıldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören meslek lisesi atölyesi, yenilenip hizmete açıldı.

Hayırsever iş insanı Erol Bilecik'in destekleriyle yeniden inşa edilen Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Semiha-Abbuş Bilecik Atölye Binası'nın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Programda konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerin eğitim kurumlarına ciddi zararlar verdiğini hatırlattı.

Kentte depremlerde hasar gören 944 okulun onarımının, 145 okulun da güçlendirilmesinin tamamlandığını belirten Masatlı, yıkılan 210 okulun yerine de 232 okulun açıldığını dile getirdi.

Okulların onarım, güçlendirme ve yeniden inşasında hayırseverlerin katkılarına değinen Masatlı, "Bizler hepimiz aynı coğrafyada yaşıyoruz, bizler öyle bir milletiz ki Hatay'da birisinin canı yansa İstanbul'dan insan onun üzüntüsünü taşır, Edirne'deki bir insanımıza bir şey olsa Kars'taki bir insanımız onun derdine ortak olmaya çalışır." dedi.

Meslek liselerinin ülkeye önemli katkılar sunduğunu belirten Masatlı, şöyle sürdürdü:

"Mesleki eğitim bu ülkenin stratejik bir konusudur, ara eleman bu ülkenin sanayisinin en önemli konularından bir tanesidir, burası da Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak hem şehrimizin hem de ülkemizin üretimine katkı sunacak, üretiminin içinde bulunacak o insanlarımızı, güzel evlatlarımızı yetiştirecek yer olacaktır."

Masatlı, yeni açılan atölyenin öğrencilere ve kente hayırlı olmasını diledi.

İş insanı Erol Bilecik de açılışı yapılan atölyede anne ve babasının adının yaşatılacağını dile getirdi.

Liseye kadar eğitim gördüğü Hatay'a gönül borcunu ödemeye çalıştığını anlatan Bilecik, şunları kaydetti:

"Bu bereketli toprakların bize verdiklerini 'eğitime, zaman zaman kültür sanata, spora ama en çok da eğitime ödeme zamanı' dedik ve bunu uzun yıllar, hayatımızın son nefesine kadar da ailemle beraber ödeyeceğimiz konusunda buradan memnuniyetle taahhüdümü veriyorum."

Konuşmaların ardından Masatlı, Bilecik'e destek ve katkılarından dolayı plaket verdi.

Masatlı ve beraberindeki protokol üyeleri atölyeyi gezerek makineleri inceledi, öğrencilerle sohbet etti.

Meslek lisesi öğrencileri, açılışı yapılan atölyede makine ve tasarım teknolojisi, metal teknolojisi ile mobilya ve iç mekan tasarımı uygulamalarını deneyimleyecek.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak
Şanlıurfa'nın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde eğitime 4 gün ara

Fırtınanın ağır hasar verdiği şehrimizde eğitime 4 gün ara
BAE: İran'dan atılan 3 füzeyi engelledik

Savaş yeniden alevleniyor! İran füzeleri peş peşe fırlattı
Okul çevresinde peş peşe silah sıkıldı, öğrenciler ve veliler korku dolu anlar yaşadı

Yine okul yanı yine silah sesleri! Peş peşe tetiğe bastı
Mustafa Keser'in fıkrası MHP'li vekili küplere bindirdi: Bu kentte hiçbir programa çıkamayacaksın

Mustafa Keser'in anlattığı fıkra, MHP'li vekili küplere bindirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakanlık affetmedi! Çevreyi kirleten AK Partili vekilin şirketine 2.5 milyon TL ceza

Bakanlık affetmedi! AK Partili vekilin şirketine 2.5 milyon TL ceza
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan Zeinal Abarakov’un adli emanetteki telefonu özel yazılımla temizlenmiş

Kendisi gözaltındayken adli emanetteki telefonundan veriler silinmiş
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti! 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda

Tatil facia ile bitti! 2 çocuk öldü, anne-baba yoğun bakımda
Fener'in yıldızı Trabzonspor'a gidiyor

Fener'in yıldızı Trabzonspor'a gidiyor
Bakanlık affetmedi! Çevreyi kirleten AK Partili vekilin şirketine 2.5 milyon TL ceza

Bakanlık affetmedi! AK Partili vekilin şirketine 2.5 milyon TL ceza
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti
Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti

Milletin vekiline bakın! Çakarlı araçla kokoreç yemeye gidiyor